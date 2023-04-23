YKS ne zaman, hangi tarihte? AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi

YKS için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci üniversiteye yerleşebilmek için ter döküyor. İstedikleri üniversitenin bölümüne yerleşerek meslek sahibi olmayı hedefleyen adaylar arama motorlarında, "YKS ne zaman, hangi tarihte?", "AYT-TYT-YDT Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 ÖSYM YKS sınav takvimi...