YKS maratonu sona erdi! 3. oturumda yabancı dil testi tamamlandı

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.