YKS için geri sayım! YKS sınavına kaç gün kaldı? ÖSYM sınav yerleri açıklandı mı 2023?

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Buna göre YKS sınav yerlerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.