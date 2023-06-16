YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023! ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?
"YSK giriş belgesi nasıl alınır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Sınava girecek olan adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama ekranını sorguluyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz. İşte, YKS sınav giriş belgesi alma ekranı!
YKS sınav giriş belgesi için tıklayınız! "YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusunun cevabı sınava sayılı saatler kala merak konusu oldu. TYT, AYT ve YDT oturumları olacak şekilde merkezi olarak düzenlenecek olan üniversite sınavı giriş belgeleri sınav öncesi araştırılmaya başlandı. İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2023!
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?
17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgelerinin yanında olması gerekiyor. YKS giriş belgesinin siyah beyaz olması, sınava katılım konusunda bir sorun teşkil etmiyor. ÖSYM yaınladığı kılavuzda;
"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır." şeklinde açıklama bulunuyor.
YKS NE ZAMAN 2023?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Sınav giriş belgesinin renkli olması zorunluluğu bulunmamaktadır.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.
YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. 2022 yılında bu sayı, TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 idi.
ÖSYM İLE YKS TAKVİMİ
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17 - 18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),
18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS KONULARI
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl YKS'de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.
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- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023! ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı?
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