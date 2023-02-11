YKS ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? 2023 YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DUYURULAR!

"YKS sınavı ertelendi mi?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem nedeniyle tüm ülkede eğitim öğretime ara verilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS'de 12. sınıf 2. dönem konularının YKS'de yer almayacağını duyurdu. Peki YKS ertelenecek mi? İşte, detaylar...

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.