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YKS ek tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ais.osym.gov.tr | ÖSYM son duyurular...

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Giriş Tarihi: 22.09.2023
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YKS ek tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ais.osym.gov.tr | ÖSYM son duyurular...

YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite ek tercih işlemleri sona erdikten sonra, öğrencilerin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler kabul edildikleri üniversite ve bölümleri öğrenecekler ve gelecekteki eğitimlerine dair adımlarını atacaklar. İşte, ÖSYM son duyurular...

"YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun sevabı araştırılıyor. Üniversite sınavları sonrası aldıkları puana göre tercih yapan fakat herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler, YK ek tercih sonuçlarına ordaklanmış durumda! İşte, ÖSYM son açıklamalar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırması sürüyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Üniversite kayıt süresi içinde kayıt yaptırmayanlar ya da boş kalan kontenjanlar için 2023-YKS sonuçlarına göre başlayan ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül'de sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme için tercihlerini, bugünden itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2023 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme kayıt tarihleri henüz belli değil. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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