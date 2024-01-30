YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi...
Milyonlarca adayın heyecanla beklediği ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzu, 2024 yılında sınav için başvuruda bulunmak isteyen adaylar arasında büyük bir merak uyandırıyor. YKS başvuru ücreti ve başvuru tarihi ile ilgili detayları içeren kılavuzu beklerken, bu bilgilerin belirlenmesi adayların planlamalarını yapmalarına olanak tanıyacaktır. Peki YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
2024 yılı YKS başvuru ücreti ve tarihi, sınav adaylarının öncelikli gündem maddelerinden biridir. Bu önemli bilgiler, ÖSYM tarafından birkaç ay önce yayımlanan takvimle birlikte kamuoyuna duyurulmuştu. Üniversite eğitimi hayali kuran milyonlarca aday, ÖSYM YKS başvuru ekranı aracılığıyla sınava kayıt olma sürecini heyecanla beklemektedir. İşte detayları...
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre; YKS 2024 başvurusu 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdek günlerde ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2024
📌YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi: 1-26 Şubat 2024
📌YKS geç başvuru tarihi: 5-7 Mart 2024
📌YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum: 08.06.2024
📌YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum: 09.06.2024
📌YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum: 09.06.2024
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar toplamda 345 Lira başvuru ücreti ödüyordu.
YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
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- YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi...
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