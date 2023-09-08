YKS 2. tercihler başladı mı, ne zaman? 2023-24 ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
2023 YKS ek tercihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlamıştır. İlk tercihler sonucunda istedikleri programa yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adaylar için bu dönemde yeni bir fırsat sunulmaktadır. Ek tercihler, adayların eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli bir adımdır ve başvurular Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaktadır. İşte detaylar...
2023 YKS ek tercihleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlamıştır. İlk tercihler sonucunda istedikleri programa yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adaylar için bu dönemde yeni bir fırsat sunulmaktadır. Ek tercihler, adayların eğitim hayatlarını şekillendirecek önemli bir adımdır ve başvurular Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaktadır. İşte detaylar...
2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz bu yılın ikinci tercih takvimini paylaşmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
2023-2024 eğitim öğretim yılında ise üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Kayıtlar sona erdikten sonra boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yılda benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak ve adaylar ile paylaşılacak. Yayımlanan kılavuzda üniversitelerin taban puanları ve güncel kontenjanları yer alacak. Adaylar üniversitelerin özel koşulları ve diğer şartları dikkatle takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Ek tercihlerde adayların en fazla 24 üniversite tercih etme hakkı bulunacak. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
2023 -YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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- YKS 2. tercihler başladı mı, ne zaman? 2023-24 ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
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