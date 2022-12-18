Yılbaşında okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü? Okul olacak mı?

2023 yılına sayılı günler kala yeni yılın heyecanı ile dolup taşan çocuklar detayları araştırıp o gün okula gidip gitmeyeceklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Kimisi için önemli bir anlam ifade eden kimisi içinde hiçbir değeri olmayan yeni yılda herkesin ortak olarak merak ettiği bir şey var, o da 31 Aralık resmi tatil mi, değil mi? Yılbaşında okullar tatil olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...