YDS ne zaman 2022, kaç dakika sürecek? ÖSYM - Yabancı Dil Sınavı YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,