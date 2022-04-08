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YDS ne zaman 2022, kaç dakika sürecek? ÖSYM - Yabancı Dil Sınavı YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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YDS ne zaman 2022, kaç dakika sürecek? ÖSYM - Yabancı Dil Sınavı YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?

Hafta sonuna az bir zaman kala YDS ne zaman 2022, kaç dakika sürecek sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene düzenlenen Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) katılacak olan adaylar sınav yerlerini öğrenmek istiyor ve bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Yabancı dil düzeylerini iş hayatında belgelemek ve bu yönde kariyerini sürmek isteyenlerin sınava dair merak ettiği detaylar haberimizde yer alıyor.

YDS ne zaman 2022, kaç dakika sürecek? ÖSYM - Yabancı Dil Sınavı YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılı YDS sınavına az bir zaman kaldı ve heyecan dolu geri sayım başladı. Sınava katılacak olanlar nerede gireceklerini ve kaç dakika süreceğini merak ediyor. İşte detaylar...

2022 YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 ÖSYM takviminde belirtildiği gibi bu Pazar 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saatlik (180 dakika) sürenin ardından 13.15'te sona erecek.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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