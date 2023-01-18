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Haberler Eğitim Haberleri Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?

Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?

Yarıyıl tatiline sayılı günler kala hem veliler hem de öğrenciler detayları araştırmaya başladı. 15 ara tatil ile birlikte okul servis ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?

Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son bulmasına sayılı günler kala öğrenci ve veliler yurt ücretleri ile servis ücretlerini ödemeye devam edip etmeyeceklerini merak ediyor. Peki Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu? Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? İşte merak edilenler...

YARIYIL TATİLİNDE OKUL SERVİS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 27.08.2019 tarihli kararında; Öğrenci Servis Tarifesi Uygulama Esasları'nın 13. Maddesinde şu bilgiler yer alıyor; Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz) Yani ara tatil de ücrete tabi.

KYK YURT ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

KYK yurdunda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır. Yani yarıyıl tatil sürecinde öğrenciler yurt ücretlerini ödemeye devam edecekler.

YARIYIL TATİLİ KURS TAKVİMİ (4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 inci sınıflar)

Kurs Merkezi Başvurularının Alınması Ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanması 02-06 Ocak

2023 Öğretmen Başvurularının Alınması 07-11 Ocak 2023

Öğrenci Başvurularının Alınması 12-17 Ocak 2023

Kurs Sınıflarının Oluşturulması 18-20 Ocak 2023

Kursların Başlaması 21 Ocak 2023

Kursların Tamamlanması 05 Şubat 2023

DERSHANELER SÖMESTR TATİLİNDE AÇIK MI?

Her dershane kendi içerisinde kuralları ve kriterleri gereğince ara tatili boyunca açık ya da tatil olacağı kendi içerisinde bulunan öğrencilere yakın zamanda duyuru yapacaktır.

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