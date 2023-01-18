Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?

Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son bulmasına sayılı günler kala öğrenci ve veliler yurt ücretleri ile servis ücretlerini ödemeye devam edip etmeyeceklerini merak ediyor. Peki Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu? Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? İşte merak edilenler...