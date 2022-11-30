Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 yılı için yayımladığı takvimle birlikte tatil tarihleri belli oldu. İlk ara tatillerini 14-18 Kasım arasında yapan milyonlarca öğrenci, şimdi ise yarıyıl tatilini bekliyor. Yorgunluğunu atmak isteyen öğrenciler, yarırıl tatilinin hangi tarih olacağını sorguluyor. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

15 Tatil 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak, 3 Şubat Cuma günü sona erecek. Toplam 10 iş günü süren yarıyıl tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte 15 güne uzayacak.