Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ
Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 Ocak Cuma günü itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemi son buluyor. Binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi 15 tatile girmenin mutluluğu içerisinde. Peki yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay mı?
Yarıyıl tatili uzatıldı mı sorusu öğrencilerin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Karne heyecanı içerisinde olan binlerce öğrenci aynı zamanda da tatil için sabırsızlanıyor. Eylül ayı itibarıyla yoğun bir ders temposu içerisine giren öğrenciler sömestr tatili ile ilgili detayları araştırıyor. Peki yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi?
SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Sömestr tatili, bu yıl toplam 16 gün sürecek. 1 aya uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeklik payı bulunmuyor.6 Şubat'ta başlayan ikinci dönem faaliyetleri ara tatil sebebiyle 1 haftalık araya gidecek. Hafta sonu dahil olmak üzere öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak. Nisan ayında uygulanacak ara tatil ve Ramazan tatili aynı tarihlere denk geldiğinden ayrıca tatil olmayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak..
2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ
- Yarın karneler saat kaçta verilecek? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. sınıf karneler ne zaman dağıtılacak?
- Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi
- Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ
- EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
- Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum
- SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
- Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?
- ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları