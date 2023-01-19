Yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi? 2022-2023 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili uzatıldı mı sorusu öğrencilerin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Karne heyecanı içerisinde olan binlerce öğrenci aynı zamanda da tatil için sabırsızlanıyor. Eylül ayı itibarıyla yoğun bir ders temposu içerisine giren öğrenciler sömestr tatili ile ilgili detayları araştırıyor. Peki yarıyıl tatili kaç gün, uzatıldı mı? Ne zaman bitecek? Sömestr tatili 15 gün mü, 1 ay sürecek mi?