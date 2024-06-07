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Bu hafta sonu (8-9 Haziran) ne sınavı var? Yarın sınav var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Bu hafta sonu 8-9 Haziran ne sınavı var? Yarın sınav var mı?

Hafta sonları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ÖSYM ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar, MEB'e bağlı okul binalarında gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde okul yakınlarında oluşan kalabalık, vatandaşların "Hafta sonu ne sınavı var? Bugün sınav mı var?" sorularını sormasına neden oluyor. İşte, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar...

8-9 Haziran 2024 sınav takvimi merakla bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek sınav uygulamaları için hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu, orta son sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı gerçekleştirilmişti. Bu hafta ise lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı YKS sınavı yapılacak. İşte, bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar ve detayları...

Hafta Sonu Ne Sınavı Var?

Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları uygulanacak. İşte, 8-9 Haziran 2024 sınav takvimi ve adayların dikkat etmesi gerekenler:

8-9 Haziran 2024 Sınav Takvimi:

8 Haziran 2024: YKS 1. Oturum (TYT)
9 Haziran 2024: YKS 2. Oturum (AYT)
9 Haziran 2024: YKS 3. Oturum (YDT)

2024-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak

İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri:

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye girecek adaylardan T.C. Kimlik Kartı'nı kaybedenler, fotoğrafı bulunmayanlar, nüfus cüzdanı olmayanlar veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunanlar için sınav merkezlerinde açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen saatlerde hizmet verecek.

Açık Olacak Saatler:

8 Haziran 2024 Cumartesi: 07.00 - 17.00
9 Haziran 2024 Pazar: 07.00 - 15.30

Bu tarihlerde nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek. Sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Nüfus Müdürlüğü personeli, adayın bilgilerini kontrol ederek geçici kimlik belgesini düzenleyecek. Bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek. Adayların, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Açık olacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresleri ve çalışma saatlerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

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