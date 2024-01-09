Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Ocak 2024 Çanakkale’de okullar tatil mi edildi? Çarşamba günü kar tatili olan il ve ilçeler...

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü2nden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.