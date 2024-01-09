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Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Ocak 2024 Çanakkale'de okullar tatil mi edildi? Çarşamba günü kar tatili olan il ve ilçeler...

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Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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Yarın okullar tatil mi son dakika? 10 Ocak 2024 Çanakkale’de okullar tatil mi edildi? Çarşamba günü kar tatili olan il ve ilçeler...

"10 Ocak okullar tatil mi edildi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler, "Kar tatili" haberlerini takip etmeye başladı. Peki, yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

"Çanakkale'de okullar bugün ve yarın tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası öğrenci ve veliler, okulların tatip olup, olmayacağını sorguluyor. Bu sebeple Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte 10 Ocak kar tatili olan iller listesi...

10 OCAK ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Çanakkale ve çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü2nden yapılan tahmine göre, Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

METEOROLOJİ'DEN 18 İL İÇİN SARI KOD UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından salı günü için İstanbul ve İzmir dahil 18 il için sarı uyarı geldi. İstanbul ve çevresinde fırtına bekleniyor.

Sarı uyarı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.

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