Yarın okul var mı, yok mu? 27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
Okulların tatil olup olmadığı sorusu, hafta sonuna girilmesi ve Meteoroloji'nin kar uyarısı yapmasıyla gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü bazı illerde okulların tatil ilan edilmesi, bu hafta da öğrencilerin gözünü kulağını valiliklerin yapacağı açıklamalara çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü için İstanbul ve birçok ilde kar uyarısı yaparken, valiliklerin bu uyarıya göre hareket edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki yarın okul var mı, yok mu?
Okulların tatil olup olmayacağı sorusu, hava muhalefeti uyarıları sonucunda pek çok öğrenci ve velinin gündeminde öne çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul için geçtiğimiz günlerde yapılan meteorolojik uyarılar, 27 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarıları ve olumsuz hava koşulları, valiliklerin alacakları kararlara odaklanmayı beraberinde getirdi. İşte son gelişmeler...
PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair detaylar, pazar günü akşam saatlerinde belli olacak. Bu nedenle 26 Kasım Pazar günü valilik açıklamalarının takip edilmesi gerekmektedir.
KAR TATİLİ OLACAK MI?
Tüm İstanbullular bu hafta sonu megakentte kar yağmasını beklerken tahminler değişti. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu yurdun geniş kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur; bazı bölgelerde ise kar bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hafta sonu hava durumu tahminini paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Pazar günü İstanbul şehir merkezinde kar yok. İstanbul'un dışında yükseklerde karla karışık yağmur ve kar olabilir. Buralar Batıda Çatalca Silivri'nin yüksekleri Anadolu yakasında Çamlıca tepesi, Yakacık yüksekleri Aydos gibi."
Cumartesi Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur. Pazar günü Trakya Düzce Bursa Kastamonu Eskişehir Ankara da kar. Akşam Sivas Erzurum Bayburt hattında kar şeklinde.
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