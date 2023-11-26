Yarın okul var mı, yok mu? 27 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...

Okulların tatil olup olmayacağı sorusu, hava muhalefeti uyarıları sonucunda pek çok öğrenci ve velinin gündeminde öne çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul için geçtiğimiz günlerde yapılan meteorolojik uyarılar, 27 Kasım Pazartesi günü için okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar uyarıları ve olumsuz hava koşulları, valiliklerin alacakları kararlara odaklanmayı beraberinde getirdi. İşte son gelişmeler...

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?