"Yarın okul var mı, yok mu? 2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin ardından, 1 Mayıs İşçi Bayramı da resmi tatil nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Peki, yarın okul var mı, yok mu? 2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı? Yaz tatili MEB açıklaması...