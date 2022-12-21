VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. Adaylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise gündemdeki yerini aldı. Peki, yükseköğrenim hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu son zamanlarda en çok merak edilen konular arasına girdi. 7-20 Kasım tarihlerinde alınan Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına geldi. Peki, yükseköğrenim hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU!
7-20 Kasım tarihlerinde alınan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı. Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite burs başvuruları 30 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 15 gün geçti.
KYK'dan burs almaya kazanan adaylar, Vakıflar bursundan yararlanamayacak. Öğrenci kredisi çıkan adaylar ise VGM bursundan faydalanabilir. VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının Ocak ayında açıklanması bekleniyor.
VGM BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
2022-2023 eğitim öğretim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs ücretini aylık 200 TL olarak belirledi. Ortaöğrenim burs ödemeleri 9 ay boyunca devam etmektedir. Yükseköğrenim burs ücreti ise aylık 650 TL'dir. Üniversite öğrencilerine burs ödemeleri 8 ay boyunca yapılmaktadır.
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- VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?
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