VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu son zamanlarda en çok merak edilen konular arasına girdi. 7-20 Kasım tarihlerinde alınan Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına geldi. Peki, yükseköğrenim hangi tarihte açıklanacak? 2022-23 VGM başvuru sonuçları bugün mü, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU!

7-20 Kasım tarihlerinde alınan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı. Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.

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