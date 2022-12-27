VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM YÜKSEKÖĞRENİM burs sonuçları Ocak ayında açıklanır mı? Üniversite öğrencilerine 650 TL...
KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce üniversite öğrencisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM YÜKSEKÖĞRENİM burs sonuçları Ocak ayında açıklanır mı?
VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı! Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra yükseköğrenim VGM burs sonuçlarına geldi. Öğrenciler, 2022-2023 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü ve saati merak ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM Yükseköğrenim burs sonuçları Ocak ayında açıklanır mı? İşte, merak edilenler...
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Geçen yıl, VGM Yükseköğrenim burs sonuçları 24 Aralık'ta ilan edilmişti.
VGM'den yapılan açıklamada "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." denildi. Sonuçlar için gözler Ocak ayının ilk haftasına çevrilmiş durumda.
2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM YÜKSEKÖĞRENİM burs sonuçları Ocak ayında açıklanır mı? Üniversite öğrencilerine 650 TL...
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