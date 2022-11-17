Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek." denildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI