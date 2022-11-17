Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
Uzman öğretmenlik sınavı için başvuru işlemleri tamamlandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girecek olan adaylar, sınav gününü ve saatini araştırmaya başladı. İşte uzman öğretmenlik sınavı giriş belgesi alma ekranı ve sınav hakkında merak edilen detaylar...
Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nereden alınır? Uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala adaylar, sınavda kaç soru sorulacağını ve sınavın kaç dakika süreceğini sorguluyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru olacak? Uzman Öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MEB, yayımladığı takvimle birlikte, uzman öğretmenlik sınav tarihini ve sınav giriş yerlerini açıkladı. Uzman öğretmenlik sınavı, 19 Kasım Cumartesi günü, 81 ilde saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek." denildi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?
19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK ÇIKMIŞ SINAV SORULAR
MEB duyurularıyla paylaşılan örnek sınav soruları ise şu şekilde;
UZMAN ÖĞRETMENLİK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞÖĞRETMENLİK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN
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