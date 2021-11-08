Üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman?
Üniversitelere ara tatil var mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören milyonlarca öğrenci ara tatile hazırlanıyor. 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil, hafta sonu tatilleri ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Üniversite eğitimi gören öğrenciler ise ara tatil yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki, üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman? İşte cevaplar...
Üniversitelere ara tatil var mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasının ardından öğrenciler büyük sevinç yaşamıştı. İlk dönem sınavlarını olan öğrenciler ara tatil için plan yaparken gözler üniversitelere çevrildi. Üniversite eğitimi gören öğrenciler de kendilerine ara tatil uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman? İşte haberin detayları...
ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması, sadece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.
ÖZDEMİR BAYRAKTAR ADINA 2 BİN ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ SAĞLANACAK
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verileceğini duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri #MilliTeknolojiHamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.
Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.
ÜNİVERSİTE KYK BURSU BUGÜN SON
5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden başvuru yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• GSB'ye bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
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