Üniversitelere ara tatil var mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminin yüz yüze başlamasının ardından öğrenciler büyük sevinç yaşamıştı. İlk dönem sınavlarını olan öğrenciler ara tatil için plan yaparken gözler üniversitelere çevrildi. Üniversite eğitimi gören öğrenciler de kendilerine ara tatil uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman? İşte haberin detayları...

ÜNİVERSİTELERE ARA TATİL VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması, sadece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor.