Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?
"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında okulların eğitim ve öğretim takvimine ara verildi. Üniversitelerde uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?
"Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde eğitim ve öğretim için son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı 2023? YÖK ne zaman açıklama yapacak?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:
''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."
EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!
YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:
"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.
Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!
Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"
YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:
YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.
Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.
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