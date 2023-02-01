Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Öğrenciler istedikleri üniversitelere girebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından sınava tabi tutulmakta. Sınav hazırlığını yoğun bir şekilde sürdüren öğrenciler bir yandan YKS-2023 başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak?

YKS 2023 NE ZAMAN?

YKS sınav takvimi 2023 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.