Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
2023 üniversite sınav başvuruları ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Yüz binlerce öğrenci hedefledikleri kariyer basamaklarına bir adım daha yaklaşabilmek için ter döküyor. Büyük bir emekle çalışan öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak?
Öğrenciler istedikleri üniversitelere girebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından sınava tabi tutulmakta. Sınav hazırlığını yoğun bir şekilde sürdüren öğrenciler bir yandan YKS-2023 başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak?
YKS 2023 NE ZAMAN?
YKS sınav takvimi 2023 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.
Ancak MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi.
Çelik'in açıklamasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti. Yeni YKS sınav takvimi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
SINAV TAKVİMİ BELLİ OLMUŞTU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı.
ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacaktı. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı.
Ancak söz konusu takvim geri çekildi.
2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada güncel gelişmelere göre ÖSYM sınav takviminin yenilenerek kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi duyuruldu. Sınav takviminin güncel hali henüz açıklanmadı.
Ancak ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvimde başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. ÖSYM'nin yeni yayınlayacağı takvimde başvuru tarihlerinde değişiklik yapması beklenmiyor.
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