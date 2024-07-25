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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Giriş: 25.07.2024 14:40
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Akdeniz’in en güzel adasının tam ortasında 27. yılını aşmış, 110 farklı ülkeden gelen öğrencisine yükseköğretim eğitimi veren bölgenin lider kurumlarındandır.

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