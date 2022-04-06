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Haberler Eğitim Haberleri 🔊TÜBİTAK STAR başvuru şartları 2022! ✍2 bin öğrenciye burs müjdesi geldi! 👉TÜBİTAK STAR başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

🔊TÜBİTAK STAR başvuru şartları 2022! ✍2 bin öğrenciye burs müjdesi geldi! 👉TÜBİTAK STAR başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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🔊TÜBİTAK STAR başvuru şartları 2022! ✍2 bin öğrenciye burs müjdesi geldi! 👉TÜBİTAK STAR başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Gündemde yoğun bir şekilde TÜBİTAK STAR başvuru şartları 2022 araştırması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 2 bin 300 öğrenciyi kapsayacak Stajyer Araştırmacı Bursları’nın (STAR) yeniden açılacağını duyurmuş ve büyük heyecan yaratmıştı. 2 bin öğrenciye burs müjdesi geldi ve ayrıntılar belli olunca binlerce öğrenci tarafından meraklı araştırmalar hız kazandı. Peki TÜBİTAK STAR başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Hangi programın dahil olduğu, kimlerin başvurabileceği, başvuru tarihi gibi bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

🔊TÜBİTAK STAR başvuru şartları 2022! ✍2 bin öğrenciye burs müjdesi geldi! 👉TÜBİTAK STAR başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde sorgulanmaya başladı. TÜBİTAK STAR burs başvurusu yapmak isteyen binlerce kişi detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

TÜBİTAK STAR BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

STAR programıyla Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerin araştırma projelerine dahil edilerek AR-GE kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Programla ilgilenen öğrenciler 22 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK STAR BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?

Başkkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından TÜBİTAK, programla ilgili iki yeni çağrı açtı. STAR programının lisans çağrısı ile üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar, üniversiteye giriş sıralaması 100 bin ve 150 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar, üniversiteye giriş sıralaması 150 bin ve 200 bin arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar arasından şartları sağlayan 2 bin öğrenci desteklenecek.

STAR programının arkeoloji çağrısı ile Türkiye'de lisans derecesi veren bir üniversitede not ortalaması 2.5 ve üzeri olan, arkeoloji bölümü, kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde şartları sağlayan 300 öğrencinin Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi'nde görev almaları sağlanacak.

Proje kapsamında görev alacak öğrenciler alanında uzman bilim insanlarıyla birlikte yüzey araştırması çalışmalarına katılım sağlayacak.

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