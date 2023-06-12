Takdir-Teşekkür belgesi nasıl alınır? 2023 2. dönem belge kaç puanla alınır? 5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12. sınıf karne puanı hesaplama!
Binlerce lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisini karne heyecanı sararken bir yandan da takdir, teşekkür hakkı kazanıp kazanmadıklarını merak ediyorlar. 16 Haziran itibarıyla ikinci dönem son bulurken öğrenciler karnelerini görecekleri ve tatile girecekleri için sabırsızlanıyorlar. Peki takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır? 2023 2. dönem belge kaç puanla alınır?
Öğrencileri karne heyecanı sararken "Takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri karne puanlarını hesaplayarak belge almaya hak kazanıp, kazanmadıklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Takdir-Teşekkür belgesi nasıl alınır? 2023 2. dönem belge kaç puanla alınır? İşte detaylar...
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır.
Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.
Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.
İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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- Takdir-Teşekkür belgesi nasıl alınır? 2023 2. dönem belge kaç puanla alınır? 5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12. sınıf karne puanı hesaplama!
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