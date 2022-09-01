Sözleşmeli öğretmen sonuçları E-Devlet’ten sorgula! T.C. Kimlik no ile sözleşmeli öğretmen sonuçları öğren!
Sözleşmeli öğretmen sonuçları E-Devlet’ten sorgula! T.C. Kimlik no ile sözleşmeli öğretmen sonuçlarını sorgulamak isteyen adayllar araştırmalarını sürdürüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tercih işlemleri sona ermişti. Öğretmen adayları atama sonuçları için gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Sözleşmeli öğretmen sonuçları E-Devlet’ten sorgula...
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Miili Eğitim Bakanlığı'nın atama takvimine göre 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci 31 Ağustos tarihinde sona erdi. İşlemlerin ardından atama sonuçları için gelecek açıklama bekleniyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç ekranı...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SONA ERDİ!
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.
Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
2022 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim ile duyuruldu.
MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, tercih sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefonu numaralarına atama sonucu kısa mesaj yoluyla bildirilecek.
Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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- Sözleşmeli öğretmen sonuçları E-Devlet’ten sorgula! T.C. Kimlik no ile sözleşmeli öğretmen sonuçları öğren!
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