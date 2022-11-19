19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başladı

Son dakika: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı başladı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün ilk kez yapılıyor. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden olacak. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA