Son Dakika: 2023 YKS BAŞVURU TARİHLERİ! YKS başvuruları NE ZAMAN başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?

2023 YKS tarihi ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin dört gözle beklediği haberi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurdu. 2023 sınav takvimine göre YKS sınavının başvuruları Şubat ayı itibarıyla başlayacak. Peki YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru ücreti kaç TL?

2023 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 YKS başvuruları 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 15 ila 16 Mart arasında yapılabilecek.

2023 YKS sonuçları ise 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.