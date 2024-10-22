Somali Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı ve TİKA'nın ortaklığıyla 2012 yılında Somali'nin başkenti Mogadişu'da açılan tarım okulu 2013 yılında Somali Anadolu Tarım Fakültesi'ne dönüştü. 2014 yılında çeşitli bölümlerin açılmasıyla Zemzem Üniversitesi kuruldu. 10'uncu yılına kutlayan Zemzem Üniversitesi için kutlama programı düzenlenirken, Ziraat Fakültesinde mezun olan 40 öğrenci için mezuniyet programı yapıldı. Yapılan programlar sonrasında yetimleri de unutmayan İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Şenliği düzenledi. Türk kurum ve kuruluşları Somali'de sanat ve kültürel faaliyetlerine de destek vermeye devam ediyor. Albayrak Grubu bu faaliyetlere destek amacıyla hat sanatları sergisi yaptı.

KENDİ TOPLUMUNUZ İÇİN ÇALIŞACAKSINIZ

Zemzem Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, bu yıl 40 öğrenci mezun ederek, kurulduğu günden bu yana 38'i Hayvan Bilimi bölümü olmak üzere toplam 409 öğrenci mezun etti. 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen mezuniyet törenine İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali Adalet ve Anayasa Bakanı Hasan Moalim, TİKA Somali Koordinatörü Zafer Ekşi, Maarif Vakfı Somali Koordinatörü Selçuk Baş, Yunus Emre Enstitüsü Vekili Gökhan Künarlıoğlu, Diyanet Başkanlığı Din Müşaviri Ömer Faruk Arslan, Somali Yüksek Eğitim Başkanı Mohamed Abdullahi, eski Maliyet Bakanı ve Milletvekili Dr. Elmi Mohamed Nur, Somali Kültür ve Dil Ajansı Başkanı İsmail Abdüllahi ve Albayrak Sergi Koordinatörü Esad Sivri katıldı.

Gerçekleştirilen törende İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Alper Aktaş ve TİKA Somali Koordinatörü Zafer Ekşi konuşma yaptı. Oruç, konuşmasında "Siz gençler inşallah bir daha bu memleketi savaşın içerisine sokmayacak ve bu ülkede açlığı kendi toplumunuza yaşatmayacaksınız" ifadelerini kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Alper Aktaş ise konuşmasında "Somali'nin çok değerli evlatları olan sizlerin temel işi bu ülkeyi teslim aldığınız noktadan, daha ileriye götürmektir" ifadelerine yer verdi. Aktaş'ın ardından kürsüye gelen TİKA Somali Koordinatörü Zafer Ekşi "TİKA, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Zemzem Üniversitesi münferit olarak Somali'de yaptığı tarımsal kalkınma girişimleri sadece tarım sektöründe değil aynı zamanda ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından da büyük bir fark oluşturmaktadır" şeklinde konuştu. Program öğrencilerin mezuniyet belgesini almasıyla sona erdi.

10'UNCU YIL PROGRAMI DÜZENLENDİ

Zemzem Üniversitesi 10'uncu yıl kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programa Somali Devlet Başkanı Hasan Şeyh Mahmud, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, TİKA Somali Koordinatörü Zafer Ekşi ve Üniversite mensupları katıldı. Törende konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, üniversitenin önemine değinerek "Şu anda üniversitemizin 10'uncu yılını kutluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz binlerce projenin içerisinde bu üniversitemiz çok ayrıcalıklı bir projedir. Bunu mezuniyet törenlerine katıldığımız zaman annelerin gözlerindeki mutluluktan daha iyi anlıyoruz" dedi.

10'uncu yıl programında konuşma yapan TİKA Somali Koordinatörü Zafer Ekşi, Zemzem Üniversitesi'nin tarihçesine değinerek "2012'de TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Mogadişu'da kurulan tarım okulu sonrasında Somali Anadolu Tarım Fakültesi'ne dönüşmüş, daha sonrasında Zemzem Üniversitesi'ne evrilmiş" şeklinde konuştu.

Program sonrasında İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Somali Başbakan'ı Hasan Şeyh Mahmud'a Kudüs maketi ve hat sanatı eseri takdim etti.

TIP LABORATUVARI AÇILIŞI VE YETİM ŞENLİĞİ YAPILDI

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali'deki faaliyetlerine devam ediyor. Faaliyetlerine devam eden vakıf, Zemzem Üniversitesi Tıp Fakültesi için Tıp Laboratuvarı açılışı yaparken yetimler için Yetim Şenliği etkinliği düzenledi. Açılışı gerçekleştirilen Tıp Laboratuvarı, kesilen kurdelenin ardından, katılım sağlayan konuklar ve tıp öğrencileri tarafından gezilerek incelenirken, yetim şenliğinde yetimler ile çeşitli oyunlar oynanarak eğlenceli zaman geçirmeleri sağlandı.

SANAT SERGİSİ AÇILIŞI

Somali'de savaşın bıraktığı izleri temizlemeye çalışan Türk kurum ve kuruluşları, insani yardımın yanı sıra sanatsal ve kültürel alanlarda da faaliyetlerde bulunuyor. Albayrak şirketi ve Zemzem Vakfı ortak olarak Başkent Mogadişu'da hat sanatı sergisi düzenledi. Düzenlenen sergiye İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali Adalet ve Anayasa Bakanı Hasan Moalim, TİKA Somali Koordinatörü Zafer Ekşi, Maarif Vakfı Somali Koordinatörü Selçuk Baş, Yunus Emre Enstitüsü Vekili Gökhan Künarlıoğlu, Diyanet Başkanlığı Din Müşaviri Ömer Faruk Arslan, Somali Yüksek Eğitim Başkanı Mohamed Abdullahi eski Maliyet Bakanı ve Milletvekili Dr. Elmi Mohamed Nur, Somali Kültür ve Dil Ajansı Başkanı İsmail Abdüllahi ve Albayrak Sergi Koordinatörü Esad Sivri katıldı. Sergiye açılışında kesilen kurdelenin ardından katılım sağlayan konuklar sergiyi dolaştı. Ve yapılan sanat eserlerini inceledi.

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