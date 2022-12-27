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Serdar Üklimek: Mesleki yeterlilik ekonomiye değer katıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Serdar Üklimek: Mesleki yeterlilik ekonomiye değer katıyor

Gebze merkezli mesleki yeterlilik kurumu Kaynes’in yöneticisi Serdar Üklimek, 16 meslek grubunun daha sisteme dahil edildiği mesleki yeterlilik belgesi uygulamasının felsefesini açıkladı: “Sistem kazan kazan esasına dayanıyor. Uygulama ile işçi de işveren de kazançlı çıkarken bu durum ülke ekonomisine de değer katıyor.”

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