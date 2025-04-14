Proje okulunda öğretme atama tartışması: Bakan Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)

NE DEMEK SÜRGÜN EDİLDİ?

Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık. İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.

38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimizin çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?

ÖZGÜR ÖZEL AHLAKİ DAVRANSIN

Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Siyasetçilere duyarlı, ahlaki davranmalarını davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını, manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.