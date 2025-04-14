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Proje okulunda öğretme atama tartışması: Bakan Yusuf Tekin'den açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 15:01 Güncelleme: 14.04.2025 15:51
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Proje okulunda öğretme atama tartışması: Bakan Yusuf Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullarındaki görev süresi dolan öğretmenlerle ilgili yapılan değişikliklerin eleştirilmesine yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl performans değerlendirmesi yapılamadığı için yönetmeliğin uygulanmasının ertelendiğini belirten Tekin, bu yıl sürecin erkenden başlatıldığını söyledi. “38 bin öğretmenimizin görev süresi doldu, yüzde 80’inin süresi uzatıldı. 6 bin civarında öğretmen için ise süre uzatımı yapılmadı. Bu süreçte kimsenin mağdur olmaması için erken adım attık” diyen Tekin, bazı siyasi söylemlere de tepki gösterdi. Bakan Tekin ayrıca İmamoğlu hakkındaki Gülbahar Koleji iddialarına yönelik de 'Özgür Özel FETÖ okullarından birini açan İmamoğlu'nun peşinden neden gidiyor önce bunu açıklasın' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin proje okulunda öğretme atama tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Tekin'in açıklamaları:

TAKVİMİ ERKEN BAŞLATTIK

Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik. Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA)

NE DEMEK SÜRGÜN EDİLDİ?

Görev süresi uzatılmayacak arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için süreci erken başlattık. Yer değişikliği süreci başlamadan önce yer değişikliği talebinde bulunsunlar diye bir başlangıç, onlara pozitif ayrımcılık yaptık. İlan ettiğimiz listede 38 bin civarında. Ezbere yüz binlerce rakamı ile ifade edilen saçma sapan cümleler var. Nereden öğrendiniz 180-200 bin rakamından bahsediyorlar.

38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimizin çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?

ÖZGÜR ÖZEL AHLAKİ DAVRANSIN

Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'yız. Siyasetçilere duyarlı, ahlaki davranmalarını davet ediyorum. Kendi siyasi çıkarlarını, manipüle edecek eylemler içerisine girmesinler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"BAŞKA BİR ÜLKEDEN ÖĞRETMEN GETİRMİYORUZ"

Türkiye genelinde 20 civarı okulumuzda bu olaylar oldu. Bunların büyük çoğunluğu öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından değil mezunlar derneği tarzından sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden yapılar tarafından organize edilmiştir. Ben öğretmen arkadaşlarımıza, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu saçma sapan çağrılara kulak vermeyip okullarımızı bir siyasi partinin politik amaçları için manipüle edilen mekanlar haline dönüştürmedikleri için teşekkür ediyorum.

40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okulda çalışmaya hakkı yok mu? Başka bir ülkeden öğretmen getirmiyoruz bu sistemin içerisinde performanslarıyla ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz.

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Proje okulunda öğretme atama tartışması: Bakan Yusuf Tekin’den açıklama Proje okulunda öğretme atama tartışması: Bakan Yusuf Tekin’den açıklama Proje okulunda öğretme atama tartışması: Bakan Yusuf Tekin’den açıklama
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