POMEM başvuru şartları neler? 29.dönem POMEM mülakat sonuçları BUGÜN açıklanır mı?

29. dönem POMEM mülakat sonuçları için tarih araştırmaları gündemde yer almaya devam ediyor. Polis olabilme hayaliyle mülakatlara katılan binlerce kişi, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 13 bin polis alımı için mülakatlar geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?