ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023 | YKS sınav başvuru tarihi! TYT - AYT - YDT yeni başvurular ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ""Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." dedi.