MSÜ başvuru kılavuzu, sınava hazırlanan adayların gündeminde. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilecek MSÜ sınavı için hazırlıklar sürüyor. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM takvimini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2023 MSÜ başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

MSÜ 2023 BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2023-MSÜ sınavı ile ilgili bilgiler, sınav takviminin ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra belli olacak. MSÜ 2023 kılavuzu henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihleri de henüz belli olmadı. Başvurular, 2023-ÖSYM sınav takviminde ilan edilecek tarihler arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden / ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerinden / ÖSYM mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.