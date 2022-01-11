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NUN Dijital Okullar Başlıyor!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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NUN Dijital Okullar Başlıyor!

NUN Okullarının öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda lisans derslerini deneyimleme şansı sunan Dijital Okulu, çok yakında yeniden başlıyor. 13 yaş ve üzerindeki öğrenciler, öğretmenler ve farklı alanlarda gelişim sağlamak isteyen herkese açık olan program, çevrim içi ortamda gerçekleşecek.

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