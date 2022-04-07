MSÜ ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? ÖSYM - Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi...
Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi MSÜ ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı açıldı mı sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. 27 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda ter dökenler sınav soru ve cevaplarını görüntülemenin ardından şimdi sonuçları merak etmeye başladı. Peki MSÜ sınavı sonrasında puan hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi belli oldu mu?
MSÜ ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? ÖSYM - Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuç tarihi ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci belirleme sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleşti ve hemen sonrasında sonuçlar ile ilgili tarih araştırması hız kazandı.ÖSYM'den tarih açıklaması geldi, işte detaylar...
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
2022 MSÜ sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimi göre, sonuçlar 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü:
KHO
2022-MSÜ Sayısal Puanı
2022-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2022-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2022-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2022-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2022-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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