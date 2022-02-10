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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" dedi.

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