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Mil Akademi Kurs Merkezi Eğitim kurumlarında çocuklarda telefon bağımlılığı ile mücadele

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Mil Akademi Kurs Merkezi Eğitim kurumlarında çocuklarda telefon bağımlılığı ile mücadele

Günümüzde teknoloji bağımlılığı her yaşta oldukça cezbedici bir durumdadır. Bu durum her ne kadar cezbedici gibi gözükse de olumsuz tarafları oldukça fazladır. Sınır konulmadığında çocuklarda teknoloji bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Bu durum ileri düzeyde arttıkça, bir uzman tarafından destek alınmalıdır. Günümüzde internetin, amacı doğrultusunda kullanılmamasının birçok olumsuz olaylarda etkisi gözlemlenmektedir. Aileler, çocuklarını bilinçli öğretmenlerin gözetimine teslim etmesi bu durumu engelleyecektir. Mil Akademi Kurs olarak bizler gerekli rehberlik çalışmaları, gerekli seminerler ile öğrencinin bilinçlenmesine öncülük etmekteyiz. Mil Akademi Kurs, bilinçli öğrenciler yetişmeyi kurum olarak kendisine hedef belirlemiştir.

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