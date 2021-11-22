MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle OGEM-VAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Kampanyaya katılım öğrenci ya da sınıf adına yapılabiliyor. İşte, MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı.