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MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021
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MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı...

MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Kampanya ile beraber her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturulacak. İşte, MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı...

MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuru ekranı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle OGEM-VAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Kampanyaya katılım öğrenci ya da sınıf adına yapılabiliyor. İşte, MEB Öğretmenler Günü fidan bağışı nereden, nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı.

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Kampanyaya ilk destek Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığının 24 Kasım Öğretmenler Günü için 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattığına dikkati çekerek "Milli Eğitim Bakanlığımız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız." dedi.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

Başvuruları yapacak olanlar 10 TL fidan bağış ücretini ödeyecek. Bağış tutarı, girdiğiniz fidan sayılarına göre hesaplanacak.

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