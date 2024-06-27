LGS tercihi nasıl yapılır? 2024 LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih sıralaması önemli mi, nelere dikkat edilmeli?
LGS tercihi yapacak öğrenciler, konu hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle, LGS'de kaç tercih hakkının bulunduğu sorusu en çok merak edilen konular arasında. Peki, LGS'de kaç tercih hakkı var? Tercih sürecinde nelere dikkat edilmeli? İşte bu soruların yanıtları ve merak edilen diğer detaylar...
LGS'ye katılarak lise tercihlerini belirlemek isteyen adaylar, sonuçların ve tercih kılavuzunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yayımlanacağını heyecanla bekliyor. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavın sonuçları, 28 Haziran Cuma günü açıklanacak olup, bu süreçte tercih işlemleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, LGS'de öğrencilere kaç tercih hakkı veriliyor? LGS tercihleri nasıl yapılıyor ve tercih sıralaması neden önemli? İşte bu konuların yanıtları ve merak edilen diğer detaylar...
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
LGS sonuçları, yarın (29 Haziran 2024) açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlara "https://www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS Tercih Süreci Nasıl İlerleyecek?
Sonuçların açıklanmasının ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.
İlk olarak yerel yerleştirme tercihleri alınacak.
Ardından merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercihler alınacak.
Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.
LGS'de Kaç Tercih Hakkı Var?
Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezi Yerleştirme: Yerel yerleştirme tercihlerini yapıp kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
LGS Tercih Ekranında Renkler Ne Anlama Geliyor?
🔹Yeşil: Öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okullar
🔹Mavi: Komşu kayıt alanında yer alan okullar
🔹Kırmızı: İl içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanları
LGS Tercih Sırası Önemli mi?
LGS tercihlerinde sıralama büyük önem taşıyor. Öğrencilerin, yüzdelik dilimlerine göre gerçekçi ve stratejik tercihlerde bulunmaları gerekiyor.
LGS Tercihi Nasıl Yapılır?
🔸Tercih Robotu: MEB'in internet sitesinde e-Okul üzerinden Tercih Robotu'na giriş yapın.
🔸Yerel Yerleştirme: İlk olarak yerel yerleştirme tercihlerinizi tamamlayın.
🔸Merkezi Yerleştirme: Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi'ni inceleyin.
🔸Okul Türü Seçimi: Tercih etmek istediğiniz okul türlerini işaretleyin (örneğin, sadece Anadolu Liseleri).
🔸İl ve İlçe Seçimi: İl ve ilçe seçimlerinizi yapın.
🔸Yüzdelik Dilim Aralığı: Kendi yüzdelik diliminizi ve geçmiş yılların taban puanlarını göz önünde bulundurarak gerçekçi bir aralık belirleyin.
🔸Okul Araştırması: Tercih listenizi oluşturmadan önce, ilgi duyduğunuz okullar hakkında detaylı araştırma yapın (okulun teknik donanımı, eğitim kadrosu, ulaşım imkanları vb.)
Tercih Listesini Onaylama: Oluşturduğunuz tercih listesini, okulunuzda onaylatıp imzalı bir çıktı alın.
LGS tercih sürecinde, öğrencilerin ve velilerin dikkatli bir planlama yapmaları, tercih kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri ve gerektiğinde rehber öğretmenlerden destek almaları büyük önem taşıyor.
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