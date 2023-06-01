LGS sınavına kaç gün kaldı 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?
"LGS sınavına kaç gün kaldı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS için geri sayım devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Peki, LGS sınavına kaç gün kaldı 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?
"LGS sınavına kaç gün kaldı 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayalindeki liseyi kazanmak için dur durak bilmeden hazırlanan öğrenciler LGS sınavında ter dökecekler. Peki, LGS sınavına kaç gün kaldı 2023? LGS sınavı ne zaman yapılacak 2023?
LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.
Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS SINAV SONUÇ TARİHİ
MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
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