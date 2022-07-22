LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Takvim açıklandı
LGS nakiller ne zaman açılacak? LGS tercih işlemleri sona erdi. Tercih sonuçları heyecanla beklenirken bir yandan da yerleştirmeye esas nakil işlemleri takvimi araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakille hakkında merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte 2022 LGS nakil takvimi...
LGS nakiller ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercihlerinin tamamlanmasının ardından 4-20 Temmuz tarihlerinde tercihler alındı. Sonuçlar ise 25 Temmuz'da açıklanacak. Şimdi ise gözler yerleştirmeye esas nakil sürecine çevrildi. Peki, LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.
ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,
b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,
c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
b) Tercih edilen lise bakımından;
i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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