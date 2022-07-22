LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Takvim açıklandı

LGS nakiller ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercihlerinin tamamlanmasının ardından 4-20 Temmuz tarihlerinde tercihler alındı. Sonuçlar ise 25 Temmuz'da açıklanacak. Şimdi ise gözler yerleştirmeye esas nakil sürecine çevrildi. Peki, LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? İşte haberin detayları...

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.