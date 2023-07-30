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LGS NAKİL SONUÇLARI 2023! MEB e-Okul öğrenci giriş ekranı! LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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LGS NAKİL SONUÇLARI 2023! MEB e-Okul öğrenci giriş ekranı! LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

"LGS nakil sonuçları açıklandı mı son dakika? "sorusu araştırma konusu oluyor. Lise tercih sonuçları ardından başlayan LGS 1. nakil başvuruları, 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler ve velileri, ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunu gündeme taşıyor. İşte, haberin detayları...

MEB, LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil başvurularının başladığını duyurmuştu. Yeni eğitim öğretim yılında lise sıralarında yerini almaya hazırlanan öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçları 2023 için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. ''LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları gündeme getiriliyor. Peki, MEB ile Lise 2023 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, tarihi...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

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