"LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'in sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu. Peki, LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?