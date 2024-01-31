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LGS 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? Liseye Geçiş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? MEB son gelişmeler...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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LGS 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? Liseye Geçiş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? MEB son gelişmeler...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yönelik meraklı araştırmalar, 8. sınıf öğrencileri arasında gündeme gelmeye başladı. Yeni yılın ilk ayının sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin kafasındaki en önemli sorulardan biri olan "LGS ne zaman?" sorusu da sıkça dile getirilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu beklentilere yanıt vererek, 2024 yılı LGS sınav tarihini duyurdu.

2024 yılında liseye geçiş için hazırlanan ve heyecanla sınav gününü bekleyen LGS adayları için beklenen an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile LGS 2024 tarihleri netlik kazandı. Adayların merakla sorduğu "LGS 2024 ne zaman?" sorusunun cevabı, MEB tarafından belirlenen takvimle ortaya çıktı. Bu gelişme, öğrencilerin sınav hazırlıklarına daha etkili bir şekilde odaklanmalarını sağlayacak ve sınav gününe geri sayım başladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

LGS NE ZAMAN?

LGS merkezî sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını söyledi.

LGS 2024 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

LGS sınav tarihini açıklayan MEB Bakanı Tekin şu açıklamlarda bulundu:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

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