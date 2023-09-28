KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman açılıyor, kaç gün kaldı? GSB yurt ücretleri, ek yerleştirme başvuruları...

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Osman Aşkın Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:



"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilecek.