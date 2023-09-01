KYK Yurt sonuç tarihi 2023-24 | GSB KYK Üniversite yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, son başvuru hangi gün?
KYK yurt başvuru sonuçlarına dair merakla beklenen haberler, 2023 yılında üniversiteye başlamaya hazırlanan öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. 29 Ağustos 2023 tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve bu süreç, öğrenciler için oldukça önemli. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri. İşte KYK sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler...
KYK yurt başvuru sonuçlarına dair merakla beklenen haberler, 2023 yılında üniversiteye başlamaya hazırlanan öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. 29 Ağustos 2023 tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve bu süreç, öğrenciler için oldukça önemli. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri. İşte KYK sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler...
2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başladı.
Buna göre, 29 Ağustos'ta başlayan başvurular 2 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Başvuruların sona ermesinin ardından 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2023?
KYK yurt başvuruları üniversiteler açılmadan önce tamamlandığından burs başvurularına göre daha erken alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri takvimini yayımlamadı.
2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları, üniversiteler açıldıktan sonra 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl da KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin GSB tarafından Kasım ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.
Bu yıla ilişkin tarihler belli olduğunda tüm detaylarıyla haberimizde olacaktır. Gelişmeler için sabah.com.tr'yi takip ediniz.
Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan kredinin herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Öğrenciler sadece kredi başvurusunda bulunamazlar.
KYK burs başvurusunda bulunurken öğrenciler aynı anda kredi için de müracaat etmiş olur. Yapılan değerlendirme sonucunda burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi verilir. Öğrenci kredisi ödemeleri mezun olunan tarihten 2 yıl sonra başlar.
KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
*Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
*Gazi ve gazi çocukları,
*Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
*Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
*Devlet koruması altında olanlar,
*Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.
Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.
Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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- KYK Yurt sonuç tarihi 2023-24 | GSB KYK Üniversite yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, son başvuru hangi gün?
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