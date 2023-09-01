KYK Yurt sonuç tarihi 2023-24 | GSB KYK Üniversite yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, son başvuru hangi gün?

KYK yurt başvuru sonuçlarına dair merakla beklenen haberler, 2023 yılında üniversiteye başlamaya hazırlanan öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. 29 Ağustos 2023 tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve bu süreç, öğrenciler için oldukça önemli. KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri. İşte KYK sonuçlarına ilişkin güncel bilgiler...

2023-2024 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvuruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başladı.