KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan tüm öğrenciler taahhütname onayı yapacaklar. Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, bir önceki dönem burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 yılı burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.