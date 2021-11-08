Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs başvuru son gün! 2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son viraja girildi. Yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerin eğitim hayatı boyunca maddi açıdan desteklenmeleri için burs ve kredi imkanı sağlanıyor. KYK'nın belirlediği burs ve kredi başvuru takvimi bugün sona erecek. Başvuru sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs başvuru saat kaçta bitecek? 2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzeriden başvuru yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.